Verwunderte Blicke erntete am Mittwochabend das Kulturzentrum Alte Post: „Wird das jetzt extra so angestrahlt, damit man tolle Fotos machen kann?“ wurde sogar vermutet, als das Bauwerk in intensivem Blau leuchtend die Aufmerksamkeit auf sich zog. Es war jedoch keine permanente Lichtkunst, die hier ebenso wie am Fehrbacher Wasserturm installiert worden war, sondern vielmehr ein Zeichen der Beteiligung von Stadt und Stadtwerken am „International Angelman Day“. Der Bekanntheitsgrad des 2013 ins Leben gerufenen Aktionstages, der über das sehr seltene Angelman-Syndrom informieren will, ist noch äußerst gering. 1:15.000 ist die Wahrscheinlichkeit, dass Babys mit diesem Gendefekt zur Welt kommen. Er verursacht schwere Mehrfachbehinderungen. Die Betroffenen sind geistig und körperlich behindert, können nie sprechen, sind motorisch und kognitiv sehr eingeschränkt und können oft nicht laufen. Für die Familien bedeutet dies einen aufgrund des lebenslangen, intensiven Unterstützungs- und Pflegebedarfes einen tiefen Einschnitt.