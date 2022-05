So erfolgreich war die herausragende Athletin des SV Blau-Weiß Pirmasens noch nie bei süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften. In Riesa holte die Bruchweilerin zweimal Gold und dreimal Silber. Und sie verbesserte einen „Uralt-Rekord“.

Bei fünf Starts am vergangenen Wochenende auf der 50-Meter-Bahn im sächsischen Riesa schlug Sophie Bastian vom Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens fünfmal in der Nähe ihrer bisherigen Bestzeiten an. Über 100 und 200 m Freistil wurde die 18-Jährige süddeutsche Jahrgangsmeisterin, über 50 m Schmetterling, 50 m Brust und 50 m Freistil erhielt sie die Silbermedaille als Vizemeisterin. Noch wertvoller war ihre Qualifikation über 50 und 100 m Freistil für das Finale der offenen Klasse. Hier konnte Bastian ihre Vorlaufzeiten nochmals steigern und belegte über 100 m Freistil in 59,14 Sekunden den vierten Platz und in 27,39 Sekunden den sechsten Platz über 50 m Freistil.

Über 50 m Freistil hatte sie eine Woche zuvor in Erlangen einen neuen südwestdeutschen Rekord für die 50-Meter-Bahn in 27,01 Sekunden aufstellt. Damit verbesserte Bastian den alten, seit 1989 bestehenden Rekord von Annette Hadding um zehn Hundertstelsekunden.

Yannick Dräger startete erstmals bei den süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften der jüngeren Jahrgänge in Dresden. In einem starken und eng zusammenliegenden Teilnehmerfeld über 50 m Freistil erreichte der 15-Jährige vom SV Blau-Weiß in 26,68 Sekunden den 18. Platz unter 26 Startern im Jahrgang 2007. „Hier gibt es noch viel Luft nach oben“, stellte Trainer Heiner Held fest.