Sieben Talente des Schwimmvereins Blau-Weiß Pirmasens haben sich für die südwestdeutschen Kurzbahnmeisterschaften qualifiziert.

Leni Herrmann (14), Samuel Berger (9) und Elena Baranava (14) vom SV Blau-Weiß Pirmasens haben sich mit starken Zeiten beim Schwimmfest in Grünstadt für die südwestdeutschen Kurzbahn-Meisterschaften am 23. und 24. November in Kaiserslautern qualifiziert. Leni Herrmann gelang dies über 50 und 100 mr Brust sowie 200 m Freistil. Samuel Berger erfüllte die Norm in seiner Altersklasse über 50 m Brust, und die in Grünstadt dreimal siegreiche Elena Baranava schaffte die „Quali“ über 50 m Schmetterling, 50 und 200 m Brust. Insgesamt stellen die Blau-Weißen sieben Teilnehmer bei den südwestdeutschen Meisterschaften. Zuvor waren schon Marc Bissbort über 100 m Lagen, Stella Dubois über 800 m Freistil und 100 m Lagen, Aristarch Kitaev über 50 und 100 m Rücken sowie Emilie Seither über 50 und 200 m Rücken qualifiziert.