Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TV Dahn verlor am vergangenen Wochenende zweimal in der Handball-Verbandsliga und bleibt damit am Tabellenende.

Das Heimspiel am Freitagabend gegen den TV Edigheim (22:27) verlief vor rund 50 Zuschauern über weite Strecken ausgeglichen. Entscheidend war, dass sich die phasenweise etwas zu hektisch agierenden Dahner nach