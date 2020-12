Auch im früheren Mädchenheim auf Maria Rosenberg (Waldfischbach-Burgalben) soll es Missbrauchsfälle gegeben haben. Am Montag teilte das Bistum Speyer auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, dass sich in den Jahren 2010 und 2014 zwei Betroffene bei den unabhängigen Missbrauchsbeauftragten des Bistums gemeldet haben. In einem Fall handele es sich um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs, in einem anderen Fall um Körperverletzung. Als mutmaßliche Täter haben die Betroffenen einen Mitarbeiter in der Hauswirtschaft (ohne Namen) sowie einen weiteren Mitarbeiter ohne nähere Angabe zu Aufgabe und Name genannt. Eine der Betroffenen habe „Leistungen in Anerkennung des Leids“ beantragt und 5000 Euro erhalten, teilte Bistumssprecher Markus Herr mit. Am Wochenende waren vier Missbrauchsfälle im Nardinihaus in Pirmasens bekannt geworden. Am Sonntagabend hatte sich die Betreuerin einer weiteren betroffenen Person beim Bistum gemeldet.

