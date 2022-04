Wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung verurteilte das Amtsgericht Pirmasens am Montag einen 52-Jährigen zu sechs Monaten Gefängnis ohne Bewährung.

Am 22. Juli vergangenen Jahres wurde die Polizei informiert, dass in der Landauer Straße ein betrunkener Mann mit nacktem Oberkörper randaliere und Autos beschädige. Zwei Streifenwagen fuhren hin. Die Beamten trafen auf den extrem aggressiven, deutlich schwankenden und nach Alkohol riechenden Angeklagten, berichteten die Polizisten dem Gericht.

Einer Ausweiskontrolle habe er nicht Folge leisten wollen. Deshalb wollten die Beamten den Mann fesseln und durchsuchen. Aber der habe sich dagegen gewehrt. Bei einem Gerangel auf dem Boden habe der Mann um sich geschlagen, getreten und versucht, einem Beamten in den Finger zu beißen, erwischte aber nur den Handschuh. Und während er sich wehrte, habe er diesen Beamten auch beleidigt.

Kaum Erinnerungen an den Abend

Schließlich gelang es, den Mann ins Krankenhaus zu bringen, da er in seinem Zustand nicht gewahrsamsfähig gewesen sei, so die Beamten.

Der Angeklagte hatte am Montag im Gerichtssaal nur wenige Erinnerungen an jenen Abend, vor allem an nichts Strafbares. Er sei gestolpert und habe sich an ein Auto gestützt. Er habe auf dem Boden gelegen, ihm seien Handschellen angelegt und er sei fortgebracht worden, war seine Version. Eine Ausweiskontrolle stritt er ab.

Keine günstige Sozialprognose

Mit der Erinnerung haperte es am Montag auch in Bezug auf den Gerichtstermin. Der wäre beinahe geplatzt. Der 52-Jährige musste erst durch die Polizei vorgeführt werden. Wobei die Befürchtung zu hören war, dass der Mann vielleicht erst ausgenüchtert werden müsste, um der Verhandlung folgen zu können. Aber ein Atemalkoholtest durch die Polizei hatte null Promille ergeben.

Staatsanwalt und Gericht glaubten den Polizeibeamten. Sie billigten dem Angeklagten aber erheblich verminderte Schuldfähigkeit auf Grund seines Zustandes am Tattag zu. Aber wegen seiner erheblichen, auch einschlägigen Vorstrafen sah das Gericht keine Anhaltspunkte für eine günstige Sozialprognose bei dem arbeitslosen Angeklagten. Die Strafe konnte deshalb nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.