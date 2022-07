Die Bismarckstraße ist ab Dienstag, 19. Juli, für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke über Garten-, Turn- und Zweibrücker Straße ist ausgeschildert. Die Sperrung dauert voraussichtlich zwei Wochen. Grund sind dringende Reparaturarbeiten am Abwasserkanal. Aufgrund von Schäden hat sich die Fahrbahn gesetzt. Die Sperrung wirkt sich auch auf den Busverkehr aus. Die Buslinie 202 der Verkehrsbetriebe fahren stadteinwärts eine Umleitung von der B 270 kommend direkt über die Turnstraße und Bahnbrücke zur Haltestelle am Hauptbahnhof. Die Haltestellen Hillstraße, Bismarckstraße und Blumenstraße entfallen in dieser Zeit für die Linie 202, jedoch wird die Haltestelle Hillstraße weiter durch die Busse der Linien 211 und 205 angefahren.