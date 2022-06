Nach aktuellem Stand, Freitag, 24. Juni, 11 Uhr, wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts seit Dienstag weitere 664 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst.

Das Landesuntersuchungsamt meldet dazu die Inzidenzwerte 658,7 für den Landkreis, 418 (Pirmasens) sowie 764,3 (Zweibrücken). Stand Freitag waren 19 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den Krankenhäusern der Südwestpfalz gemeldet. Davon wurden drei auf der Intensivstation behandelt. Weiterhin besteht bei fünf hospitalisierten Personen der Verdacht auf Covid-19. Positiv getestet wurde ein Kind im kommunalen Kindergarten Contwig und eine Schülerin in der Grundschule Wiesbach. Insgesamt wurden bis heute 45.731 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet.