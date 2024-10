Nur ein 1:1 (1:1) hat der FK Pirmasens am Donnerstag in der U19-Fußball-Regionalliga bei Wormatia Worms erreicht.

„Wir haben eine Halbzeit lang keinen richtigen Fußball gespielt“, sah FKP-Trainer Peter Rubeck die bisher schlechteste Saisonleistung seiner Elf. Henri Rech köpfte die Pirmasenser nach einer Eckballvariante in der elften Spielminute in Führung. „Ärgerlich, dass auch unser drittes Gegentor, das wir in der laufenden Saison kassieren mussten, ein Standard-Tor war“, kommentierte Rubeck das 1:1 (27.) des Wormsers Leigh Kealan Anton. Rubeck: „Während wir nach vorne nichts Zwingendes zustande brachten, konnten wir von Glück sagen, dass unser Keeper Simon Schwarz zwei-, dreimal gut pariert hat.“ Seine „etwas andere Halbzeitansprache“ habe wohl für eine bessere zweite Spielhälfte gesorgt. Am Sonntag (13 Uhr) im Framas-Stadion gegen den Ludwigshafener SC erwarte er „ein anderes Auftreten“.

SO SPIELTEN SIE