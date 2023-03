Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Elfmal 90 Minuten liegen in dieser Fußball-Regionalliga-Saison hinter dem FK Pirmasens, 21 Minuten davon durfte Djibril Diallo mitspielen. Mehr Spielanteile bekommt der 21-jährige Offensivmann, der in der Fußballschule des Bundesligisten SC Freiburg ausgebildet wurde, derzeit in der zweiten Mannschaft.

„Das ist momentan gar nicht zufriedenstellend. Das ist auch nicht mein Anspruch. Aber es gibt eben immer mal Zeiten, in denen es nicht so gut läuft“, sagt der Saarländer, dessen