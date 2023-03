Ab 9. März zeigt Malerin Birgit König aus Aachen in der Kreisgalerie Dahn ihre Arbeiten. unter dem Titel „The Feeling of Space“ (das Gefühl von Raum).

Königs Leitmotiv „I want to paint the feeling of a space“ stammt von der amerikanischen Malerin Joan Mitchell. (1925-1972). Auf der Suche nach dieser Empfindung eines Raumes tastet sie die Leinwand in zahlreichen, feinen Lagen Eitempera mit horizontalen und vertikalen Linien ab. Sie malt nicht in Öl, sondern mit Eitempera. Das ist ein Gemisch aus Eigelb, Leinöl und Wasser. Es bewirkt eine besondere Strahlkraft der Farben. Eitempra-Malerei ist eine mittelalterliche Technik, die in großen, oft in Rot, Blau oder Gelb gehaltenen Altarbildern seit dem 11. Jahrhundert angewandt wurde, heute vor allem in der Ikonenmalerei. .

Die vielfältigen Vernetzungen, Überlagerungen und Brüche der Bildelemente in Königs Werken können komplexe Bildräume entstehen lassen. Die Strukturen, Raster und Gitter in ihren Bilder sorgen für die räumlichen Effekte. Mit jedem Wechsel der Perspektive durch die eigene Bewegung im Ausstellungsraum ändert sich die Wahrnehmung der Bilder durch den Betrachter.

Birgit König wurde 1957 in Trier geboren und arbeitet seit 1978 in Aachen. Sie hat nach ihren Studien der Germanistik, Anglistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften an den Universitäten Trier, Köln und Aachen von 1988 bis 1993 an der Kunstakademie in Maastricht (Niederlanden) studiert. Sie stellte schon in Deutschland, den Niederlanden und Spanien aus. 2014 erhielt die den Marlies-Seeliger-Crumbiegel-Preis.

In der Region waren ihre großformatigen Linespace-Gemälde 2014 in Rockenhausen sowie 2017 und 2020 in Kaiserslautern zu sehen. Nach Dahn bringt sie Arbeiten in kleineren und größeren Formate n mit.

Info

Ausstellung: Birgit König; Malerei, 19. März bis 16. April, Dahn, Kreisgalerie, Schulstraße 14, Öffnungszeiten: Täglich von 15 bis 18 Uhr