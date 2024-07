Arbeiten, wenn andere Urlaub machen: Da sie keine schulpflichtigen Kinder mehr hat, wird Birgit Höh, Hauswirtschaftsleiterin im Städtischen Krankenhaus Pirmasens, die kompletten Sommerferien durcharbeiten. Seit 37 Jahren kümmert sie sich im Krankenhaus unter anderem um das Reinigungspersonal.

„Ich bin staatlich geprüfte Hauswirtschaftsleiterin und auf die Reinigung in Krankenhäusern spezialisiert. Da gibt es viele verschiedene Vorgaben, an die sich jeder halten muss. Anders als von Laien angenommen, geht man ein einem Krankenhaus beim Putzen sehr sparsam mit Desinfektionsmittel um. Man nutzt es vorrangig, wenn es auf Station Infekte bei den Patienten gibt“, erklärt Höh. Vorrangig komme bei den Reinigungsarbeiten umweltschonende Chemie zum Einsatz, über deren Zusammensetzungen die Reinigungskräfte gut informiert sein müssen.

„Die Station soll ordentlich aussehen“

Dass alles seine Richtigkeit hat, werde regelmäßig intern und extern geprüft. Zudem gibt Höh ihrem Personal immer wieder Schulungen – auch über die verschiedenen Handgriffe beim Reinigen der Zimmer, die den Angestellten irgendwann in Fleisch und Blut übergehen. „Unser Reinigungsdienst, der sieben Tage die Woche im Einsatz ist, putzt nicht nur, sondern macht oft auch die Betten, weil das die Leute in der Pflege in ihrem Arbeitsalltag einfach nicht schaffen. Die Station soll insgesamt einfach ordentlich aussehen“, sagt die langjährige Mitarbeiterin des Städtischen Krankenhauses.

60 Leute kümmern sich am Pirmasenser Krankenhaus um Sauberkeit und Ordnung der Zimmer und Flure. Für sie trägt Höh die Verantwortung. Sie erstellt die Dienst- und Urlaubspläne. In den Sommerferien werden Menschen, die schulpflichtige Kinder haben, bevorzugt behandelt, wenn sie ihre Urlaubsanträge einreichen, wie Höh erzählt. Gegenseitige Rücksichtnahme werde im Team großgeschrieben, die Urlaubspläne für den Sommer werden bereits im November gemacht. 40 verschiedene Modelle im Hinblick auf die Arbeitszeiten sind es, die Höh ihrem Personal anbieten kann. „Die Hauptarbeitszeit liegt zwischen 6 und 13 Uhr unter der Woche, an Samstagen wird regulär bei uns gearbeitet und an Sonntagen im Notdienst“, berichtet die Hauswirtschaftsleiterin.