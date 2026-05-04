Die Biotonnen in Pirmasens werden ab Montag, 4. Mai, bis Ende Oktober wieder einmal pro Woche geleert. Zudem gibt die Stadt Tipps, was in die Tonne gehört und was nicht.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird aus den gesammelten Bioabfällen Komposterde hergestellt. Aus diesem Grund dürfen kein Glas, Metall und keine Tüten aus sogenannten Biokunststoffen in die braune Tonne gelangen, weil diese Materialien nicht kompostiert werden können. Die Fremdstoffe können laut Stadt nur mit großem Aufwand, der mit hohen Kosten verbunden ist, in den Kompost- und Biogasanlagen aussortiert werden.

Trotz der häufigeren Leerung könne es besonders in den wärmeren Monaten zu Geruchsproblemen kommen. Oder zur Entwicklung von Fliegenmaden, sollten die Tonnen nicht richtig befüllt werden. Um beides zu verhindern, sollen die organischen Abfälle in altes Zeitungspapier, Küchenkrepp oder Papiertüten verpackt und erst dann in der Tonne entsorgt werden. Zudem soll die Biotonne an einem möglichst kühlen und schattigen Ort stehen – mit immer gut verschlossenem Deckel. Die Stadt empfiehlt zudem, die Tonne gelegentlich mit (Essig-)Wasser zu reinigen, um der Entwicklung von Faulgasen entgegenzuwirken. Die Biotonne sollte an jedem Leerungstag bereitgestellt werden.