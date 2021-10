Das Biosphärenhaus sollte sich zur Gewinnung neuer Besucher auf die Themen Baumkronenforschung, Wald und Biosphärenreservat konzentrieren und erlebnisstarke Angebote einrichten, etwa eine Hängebrücke und eine kleine Tierwelt. Darüber hinaus sollten das Übernachtungsangebot und der Bereich Social Media ausgebaut und eine Besucherforschung eingerichtet werden. Zu diesem Schluss kommt eine Machbarkeitsstudie, die am Donnerstag vor Vertretern von Orts- und Verbandsgemeinde sowie von Kreis- und Bezirkstag vorgestellt wurde. Diese Gremien müssen nun entscheiden, ob sie die in die Jahre gekommene und defizitäre Umweltbildungseinrichtung der Ortsgemeinde in gemeinsamer Trägerschaft neu aufstellen. Dafür geht die Studie von einem Investitionsbedarf von bis zu rund einer Million Euro aus.