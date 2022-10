Das Biosphärenhaus Pfälzerwald-Nordvogesen in Fischbach bei Dahn wird im November geschlossen. Das Naturerlebniszentrum Wappenschmiede ist davon nicht betroffen. Der Beschluss soll nicht unbedingt das dauerhafte Aus der Einrichtung bedeuten.

Dina Wacker aus Zweibrücken ist erfolgreich als Curvy Model. Deutschlandweit und international. Es ist ihr ein großes Anliegen, Frauen Mut zu machen und zu sich selbst zu stehen.

Vor knapp zwei Wochen hat in Pirmasens das modernste Mc Donald’s Deutschlands eröffnet. Wir haben es getestet.

Für Aufregung sorgen derzeit Soldaten von Bundeswehr und belgischer Streitkräfte, die in an mehreren Stellen in der Region gesehen wurden, unter anderem in Niedersimten. Warum es aber keinen Grund zur Panik gibt, steht hier.

In Höhmühlbach soll ab 2025 die Ortsdurchfahrt ausgebaut werden. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zu zwei Jahre andauern.

In Contwig feiert der katholische Kirchenchor St. Laurentius am Sonntag sein 175-jähriges Bestehen. Ein ganz besonders lieber Ehrengast reist zum Jubiläum eigens an.

Mit welchen Kosten wäre beim Bau eines Naturfreibades Biebermühle aktuell zu rechnen? Diese Frage soll ein Ingenieurbüro dem Verbandsgemeinderat Rodalben beantworten. Denn die Ratsmitglieder fürchten, dass nun alles teurer wird als gedacht.