Eine alleinige Trägerschaft des Biosphärenhauses in Fischbach (Südwestpfalz) kommt für den Bezirksverband Pfalz nicht in Frage. Dies sagte der Bezirkstagsvorsitzende Theo Wieder am Freitag im Bezirksausschuss. Dies hatten die Ortsgemeinde Fischbach, die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und der Landkreis Südwestpfalz beantragt, nachdem ein gemeinsames Trägermodell der vier Gebietskörperschaften für die defizitäre Umweltbildungseinrichtung nicht zustandegekommen war. Die Ortsgemeinde ist Trägerin des im Jahr 2000 vom Land eingerichteten Biosphärenhauses und kann dessen Betrieb inzwischen nicht mehr alleine stemmen. Deswegen hatte der Ortsgemeinderat im Oktober beschlossen, das Haus nach der Winterpause 2023 nicht mehr zu öffnen. Nun hofft die Gemeinde auf private Interessenten.