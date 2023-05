Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der städtische Biomüll wird für weitere drei Jahre wie bisher von Reterra Südwest irgendwo in Deutschland kompostiert. Der Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt (WSP) hat den Auftrag wieder an die Mannheimer Firma vergeben. Pirmasens strebt aber immer noch eine Lösung zusammen mit dem Kreis und Zweibrücken in der Region an.

In der Regel werden solche Entsorgungsverträge für deutlich längere Laufzeiten abgeschlossen als drei Jahre, was darauf hindeutet, dass die Stadt ernsthaft an einer anderen