Die Stadt Pirmasens lässt derzeit von einem Institut die Möglichkeiten für die energetische Nutzung der Biomasse im Grünschnitt und Biomüll prüfen. Dabei wird erwogen, mit dem Landkreis oder der Stadt Zweibrücken zusammen eine Lösung zu finden, berichtet Bürgermeister Michael Maas. Das bestätigt Thorsten Höh, Sprecher der Kreisverwaltung. „Der Landkreis prüft zurzeit zusammen mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken, ob eine interkommunale Zusammenarbeit insbesondere im Bereich der Biomüllverwertung machbar und wirtschaftlich ist,“ teilt Höh auf Anfrage mit. Im Kreis fallen pro Jahr rund 10.500 Tonnen Biomüll an. In der Stadt Pirmasens sind es 4500 Tonnen. Der Biomüll im Kreis geht derzeit an ein Mannheimer Unternehmen zur Kompostierung. Höh erwartet, wie die Stadt Pirmasens, dass die Kosten für die Kompostierung in den kommenden Jahren „signifikant“ steigen werden – vor allem wegen der Neufassung der Bioabfallverordnung des Bundes.