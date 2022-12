Der Bio-Frischmarkt in der Ringstraße schließt zum 31. Dezember und wird nicht wieder in Pirmasens öffnen. Die Saarbrücker Bio-Frischmarkt GmbH gibt den Standort Pirmasens auf. Damit verliert das Schuhstadt-Center auf dem früheren Kaufhallengelände einen großen Mieter. Die komplette Schließung überrascht, da das Unternehmen nach einem Umzug in das im Bau befindliche Schuhstadt-Center deutlich größer werden wollte. 320 Quadratmeter groß wäre der neue Biomarkt auf dem Gelände der früheren Kaufhalle geworden. Architekt Christoph Arnold bestätigte auf Anfrage, dass die Bio-Frischmarkt GmbH den Mietvertrag gekündigt habe.

