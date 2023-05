Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spielertrainerin Nicole Winicker hatte im Vorfeld die Aufgabe richtig eingeschätzt. Ihr ESV Pirmasens bezog am Sonntag in der DKBC-Frauen-Bundesliga beim FSV Erlangen-Bruck nicht wie in den Vorjahren eine deftige Niederlage, sondern hatte durch den Wechsel auf die Plattenbahnen in Fürth viel bessere Chancen und gewann mit 6:2 (3402:3336 Kegel).

„Wir hatten die Ergebnisse, die man zu einem Sieg braucht. Die Punkte zählen doppelt, da wir einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib auf dessen Bahnen besiegt haben“, bilanzierte