Über 70 Leute haben sich am Samstag auf den Weg gemacht, um Müll aus dem Pirmasenser Stadtbild zu beseitigen. Mit dieser Aktion will die freikirchliche Christengemeinde Lebensquelle Danke sagen für die Unterstützung, die sie aus dem Rathaus bekommen hat, um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen.

Idyllische Landschaften und viel Unterhaltung am Wegesrand: Am Sonntag kamen in der Südwestpfalz vor allem die Radfahrer auf ihre Kosten. Bei sommerlichen Temperaturen genossenviele Ausflügler den deutsch-französischen Radtag in Dahner Felsenland und Elsass und den „Radlspaß“ zwischen Waldfischbach-Burgalben und Landstuhl. Die RHEINPFALZ war dabei.Hier geht es zur Bildergalerie.

An 16 Sonntagen im Jahr darf das Zweibrücker Outlet öffnen. Ist das zu viel? In unserer Umfrage zeigt sich, dass die Meinungen dazu sehr verschieden sind.

Die Bioreaktoren an der Hochschule in Pirmasens werden stetig größer. Diese Woche werden die bislang größten Exemplare im neuen Biotechnologie-Labor installiert. Für die Arbeit der Forscher interessiert sich auch das Fernsehen.

Schulkinder haben auf Busfahrten von und nach Mörsbach bei Zweibrücken schon einige unangenehme Überraschungen erlebt. Das Busunternehmen zeigt sich einsichtig und will jetzt nachbessern.

Das Fach Technik in der Oberstufe wird moderner, auch Lehrer sollen lernen, und das berufsvorbereitende Jahr könnte inklusiv werden – Kerstin Belyea, die neue Schulleiterin der Pirmasenser BBS, ist im Amt angekommen und packt Veränderungen an.

Ein Moment der Unachtsamkeit – schon ist das Portemonnaie weg. Zwei Zweibrücker Frauen ist das am Freitag in der Zweibrücker Innenstadt passiert. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Taschendiebstähle.