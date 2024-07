Nach elf Jahren endet eine Ära. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) tritt ab. Auf sie folgt Alexander Schweitzer (SPD). Die scheidende Regierungschefin war in den Jahren an der Spitze des Landes in vielen Regionen von Rheinland-Pfalz unterwegs. Das Archiv der RHEINPFALZ ist voll mit Fotos von Dreyer in Pirmasens und der Südwestpfalz. Eine Auswahl.