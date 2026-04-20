Elf Kreative bestücken die Ausstellung „Schöpfung, göttliche Kunst“ in der Zweibrücker Alexanderskirche .

Sieben Maler, zwei Fotografen und zwei Objektkünstler zeigen in der Ausstellung „Schöpfung – Göttliche Kunst“ in der Zweibrücker Alexanderskirche bis zum 30. April je eins ihrer Werke. Die Initiative ging vom Fotografen Volkhard Gabriel aus Maßweiler aus. Nach seinen Worten erhofft sich die neue Dekanin Silke Gundacker, „dass die Menschen mit einem wachen Auge ihre Aufmerksamkeit auf die Schönheiten der Schöpfung lenken und auf diese Weise auch in Verbindung mit dem Schöpfer treten“.

Die elf Teilnehmer sind in Zweibrücken bestens bekannt. Volkhard Gabriel selbst hat sein Bild „Sunrise“ für diese Ausstellung geschaffen. Es zeigt einen Vogel, der sich vor dem Licht der aufgehenden Sonne in dunklem Kontrast abzeichnet. Mit weit ausgebreiteten Schwingen hebt er von der noch in warme, dunkle Farben gehüllten Erde ab in die grenzenlose Weite des anbrechenden Tages.

Bezug zur Genesis

Die positive Energie dieses Bildes findet sich auch in der ruhigen Kraft von Elisabeth Schaels Acrylgemälde „Wasser und Schöpfung“, das an die Schöpfungsgeschichte in der Genesis anknüpft. Himmel und Erde erwachsen aus dem Wasser, das ins neu entstehende Meer strömt. Dass eine Schöpfung nicht aus dem Nichts kommen muss, unterstreicht die Scherbenskulptur von Christa Witte aus Saarbrücken mit dem Titel „Zerbrochenes als Grundlage für die Neuschöpfung“. Die Künstlerin zeigt einen Torso aus weißem Porzellan, der sich wie eine Vogelbrust dem Wind entgegen wölbt.

Unter einem Kranz von Scherben, der weiteres Gefieder andeuten soll, finden sich blau gemaserte Elemente, die an Omas gutes Service denken lassen: „Die Scherben berichten von vergangenen Zeiten. Zerstörung und Trennung können aber auch neue Möglichkeiten der Veränderung eröffnen.“ Eine Hommage an den Schöpfungsprozess ist auch Regine Müllers Bild „Leuchtendes Werden“. „Was bedeutet Schöpfung für mich und wie kann ich sie in meiner Art der Malerei darstellen?“, fragt die Künstlerin. „Meine sehr persönliche Sicht der Schöpfung als Energiefluss Gottes kommt hier einer informellen und abstrakten Darstellung entgegen, wobei ich andererseits sehr durch die schönen Bilder der Genesis inspiriert bin.“

Im Anfang war das Wort

Der Homburger Künstler Hanno Huwer legt den Fokus auf den Entstehungsprozess. Seine Arbeit „With the possible exception of the equator everything begins somewhere“ ist eine Collage, in der er Textelemente und angerissene Bilder voller Patina, doch in leuchtend warmen Farben miteinander verbindet und damit an das Bibelzitat anknüpft: Im Anfang war das Wort. Den Prozess des Werdens in seiner Gesamtheit versinnbildlicht Hermann Weis in seiner „Landscape Planet Erde“. Licht und Wasser sind die dominierenden Elemente, die sich immer wieder durchdringen, brechen und reflektieren; schemenhaft treten auch Fische und Vögel hervor.

„Leben“ nennt Frank Scheidhauer aus Bexbach seine Arbeit, die einen Schöpfer als Ursprung alles Seienden ausweist. Spirituell setzt sich Bettina Knerr in ihrem Bild „Göttliche Verbundenheit“ mit der Schöpfung und dem Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf auseinander. Die innige Zuneigung zwischen beiden beschwört die gleichnamige Skulptur von Raymond David. Ein beschauliches Idyll, das den Schöpfer als Gärtner in einer exotischen Palmenwelt zeigt, zeichnet Jutta Walter. Derweil steuert Jo Steinmetz mit seiner Fotocollage „Antigone Moment musikalischer Ruhe“ einen flapsig-frechen Kommentar bei.

Info

Ausstellung „Schöpfung - Göttliche Kunst“ bis 30. April in der Alexanderskirche Zweibrücken.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 15 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr, sonntags 14 bis 16 Uhr.