Aus einer Notlösung in Coronazeiten wird eine Dauereinrichtung. Der Pirmasenser Caterer Andreas Schütz will jetzt jedes Jahr seinen Biergarten im Strecktal anbieten. Am 16. Mai startet die neue Saison.

Davor wird bereits zum Tag der Arbeit und für die Lebensart-Messe geöffnet sein. Schütz will dieses Jahr auch Tagesessen anbieten. Der Caterer war mit seinem Unternehmen „V-Zeit“ vor Corona immer auf vielen Messen unterwegs und im Sommer meist mit einem Biergarten auf der Ferieninsel Sylt zu finden. Das fiel wegen der Pandemie alles aus, und im Mai 2020 wagte der Pirmasenser den Versuch mit einem Biergarten im Strecktal. „Sylt ist jetzt gestrichen“, sagt Schütz und will sich auf den Strecktalbiergarten konzentrieren. „Die Leute fragen mich schon wieder, wann es endlich losgeht“, erzählt er.

Den Öffnungstermin festzulegen, war etwas kompliziert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund feiert den Tag der Arbeit am 1. Mai im Strecktalpark, und Schütz wird an diesem Tag schon mal den Biergarten öffnen. Dann könnte er zwar weitermachen, müsste aber eine Woche vor der Messe „Lebensart“, die am 12. Mai startet, wieder schließen, da die Messe so lange brauche für den Aufbau.

Schütz: Bis Anfang September garantiert offen

Da schließt er lieber gleich am 2. Mai und öffnet erst wieder am 12. Mai mit der Messe, bei der er sowieso als Caterer vorgesehen war. Es folgt nach der Messe ein Tag Abbau, und dann dauere die Saison ohne Unterbrechung bis in den September hinein, verspricht Schütz. Doch selbst bei schönstem Spätsommerwetter will er Anfang September schließen. „Nach den Sommerferien ist da immer die Luft raus und es lässt nach“, so seine Erfahrung mit der Biergartenlaune der Pirmasenser.

Der Biergarten werde wie in den Vorjahren sein. 140 Sitzplätze kann Schütz auf der Seebühne anbieten. Wobei ein Detail anders sein wird: Es gibt eine Wasserfontäne im Weiher, die von der Stadt wegen der Wasserqualität installiert wurde. Diese wurde im Herbst geliefert und hat ihren ersten Einsatz. An der Speisekarte werde es die ein oder andere Änderung geben, kündigt der Gastronom an. Unter anderem wolle er Tagesessen anbieten. Das musikalische Angebot soll sich auf Mittwoch beschränken. An Wochenenden seien viele Veranstaltungen von Vereinen. Zu denen wolle er nicht in Konkurrenz treten.