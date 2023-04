Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich wollte Andreas Schütz gleich mit dem 1. Mai in die Biergartensaison am Strecktalweiher starten. Erst machte Corona ihm einen Strich durch die Rechnung und dann der Pfingststurm. Am Donnerstag soll es nun losgehen.

Bis zum Herbst will der Pirmasenser Gastronom das gleiche Programm wie im Vorjahr bieten. Mit dem Unterschied, dass vorerst die Gäste nur Platz nehmen dürfen, wenn sie einen Corona-Test absolviert haben.