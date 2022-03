Nicht nur die Kosten für Strom und Benzin steigen. Die Parkbrauerei will ihre Preise im Laufe des Jahres auch anheben.

Mehl und Öl sind in einigen Supermärkten Mangelware – bei der Pirmasenser Tafel aber nicht. Dort staunen die Verantwortlichen aber über die vielen Neuanmeldungen. Darunter sind zwar sechs ukrainische Flüchtlingsfamilien, doch der Löwenanteil sind Rentner und Hartz-IV-Empfänger.

Aufsichtsratsposten, Ehrenämter und Nebentätigkeiten: Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) und Beigeordneter Denis Clauer (CDU) haben Funktionen, in denen sie jedes Jahr ein paar tausend Euro extra verdienen. Bürgermeister Michael Maas (CDU) hingegen hat zusätzliche Jobs, deren Vergütungen in die Stadtkasse fließen.

Am Sonntag haben in Pirmasens die Geschäfte geöffnet. Im Interview hat der Vorsitzende des Pirmasenser Einzelhandelsverbandes, Erich Weiss, eine Frage beantwortet, bei der ihm das Herz blutet. Außerdem verrät er, wie die Fußgängerzone der Zukunft aussehen müsste.

Am Sonntag steigt der Zweibrücker Rosengarten in seine Saison 2022 ein.

In einem Garten in Rimschweiler krabbeln in diesen Tagen Tausende summender Insekten aus ihren Erdlöchern ins Freie.

Am Stambacher Berg bei Contwig hat es einen schweren Autounfall gegeben.

Am Vinninger Sportplatz wurden Flutlichtmasten zu Storchennester umfunktioniert. Jetzt hoffen die SVVler, dass die Störche zurückkehren.

In Clausen würde man gerne die Raser stoppen. Der Landesbetrieb Mobilität hat etwas dagegen, weil nicht schnell genug gefahren wird.