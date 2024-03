Nächste Woche ist es soweit: Mit dem Monat April soll der Bienenfutter-Automat ans Rathaus zurückkehren.

Der Automat ist, wie manche Autos, lediglich zwischen Frühjahr und Herbst in Betrieb. „Der Bienenfutter-Automat wird immer am 1. April eines Jahres aufgebaut und am 31. Oktober wieder abgebaut“, erläutert die städtische Pressestelle auf Nachfrage. Das hat verschiedene Gründe. „Der Winter ist keine geeignete Aussaatsaison für die Blühmischung. Entsprechend gering dürfte auch die Nachfrage sein, weshalb der Automat nur zwischen Frühjahr und Herbst in Betrieb ist. Außerdem sind Nässe und Frost den Samen nicht zuträglich. Die Kapseln mit der Blühmischung weisen nach Herstellerangaben keine 100-prozentige Wasserdichtigkeit auf“, heißt es aus dem Rathaus. „Deshalb wäre es denkbar, dass Nässe durch Starkregen oder hohe Luftfeuchtigkeit in den Wintermonaten in die Kapseln eindringt.“ Um das zu vermeiden, wird der Automat jeweils Ende Oktober abgebaut. Er überwintert auf dem Betriebshof des städtischen Fuhrparks.

Schnell und unkompliziert

Der Automat wurde 2021 erstmals aufgestellt, auf Initiative des Jugendstadtrats, um die Artenvielfalt bei Insekten zu stärken. Kleine Blühoasen in der Stadt sollen Nahrungsquellen für Insekten schaffen. Wer will, kann im Automaten schnell und unkompliziert eine Saatgutmischung kaufen: Münze einwerfen, am Griff drehen – und schon landet eine Mehrwegkapsel im Ausgabeschacht. Das Gerät war früher ein Kaugummi-Automat.