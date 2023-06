Am Mittwoch werden Historiker im Carolinensaal über Zwangsarbeit in der Pfalz sprechen. Ein Schwerpunkt wird das Durchgangslager (DULAG) Biebermühle sein, in dem tausende Zwangsarbeiter aus halb Europa ankamen, auf ihre Arbeitsstellen weiterverteilt wurden und hunderte auch an Krankheiten oder Unterernährung starben. Die Forschung dazu steht am Anfang und hat noch etliche Lücken.

Veranstaltet wird der um 19 beginnende Abend vom Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde (IPGV) und dem Zentralarchiv des Bezirksverbandes Pfalz in Zusammenarbeit mit dem Pirmasenser Stadtarchiv und dem Historischen Verein Pirmasens. Die Forscher haben das Problem, dass sich zwar einige Bürger gemeldet hätten, wie Ulrich Burkhart, Christian Decker und Benedict von Bremen vom IPGV berichten. Diese hätten Informationen über Zwangsarbeit und Zwangsarbeiter an ihrem Ort oder im Zusammenhang mit ihrer Familie geben könnten. Zumeist seien es jedoch Menschen der zweiten Generation gewesen. Direkte Zeitzeugen oder gar frühere Insassen des Lagers, die noch leben, seien nicht ausfindig gemacht worden. Deshalb versprechen sich die drei Historiker von der Veranstaltung im Carolinensaal Hinweise auf noch lebende Internierte oder Spuren zu ihnen.

Gefunden haben die Historiker aber Aufzeichnungen von Zeitzeugen und ehemaligen Lagerinsassen. Die besten Quellen für die Recherchen waren bisher die Archive in Arolsen vom früheren Internationalen Suchdienst, das Speyerer Landesarchiv, Stadt- und Ortsarchive sowie ein Konvolut des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz und fertige Studien wie die zu der Situation in Ludwigshafen oder des Arbeitskreises Zwangsarbeit in Zweibrücken, der ein besonders aufwändiges Buch zum Thema verfasst hat. Ältere Publikationen zum Thema sind laut den drei Historikern jedoch „mit kritischem Blick“ zu lesen, da vor dem Jahr 2000 das Thema Zwangsarbeit oft heruntergespielt worden sei. „Bei neueren Publikationen ist dies oft nicht mehr so“, so die Historiker.

Überrascht hat die drei Historiker, dass es wohl mehr Lager und Unterkünfte für Zwangsarbeiter gegeben haben muss, als bisher vermutet wurde. Außerdem waren viele Zwangsarbeiter oft nicht nur an einem Ort sondern gleich an mehreren und für verschiedene Arbeitgeber im Einsatz. Nicht überrascht waren die Forscher von der aktiven Beteiligung von Institutionen am System Zwangsarbeit wie den Arbeitsämtern, Krankenkassen, Kommunalverwaltungen oder der Reichsbahn und der Gestapo. Außerdem habe es offenbar in praktisch allen Bereichen von der Industrie über Landwirtschaft und Forst bis zu Handwerk und privaten Haushalten Zwangsarbeiter gegeben. Profitiert hätten somit nicht nur große Industriebetriebe mit eigenen Lagern wie auch Landwirte, die ihre Helfer auf dem Hof wohnen ließen.

Die vom Bezirksverband Pfalz geplante Gedenkstätte für die Insassen des DULAG Biebermühle sei kein Thema des Forschungsprojekts, betonten Burkhard, Decker und von Bremen. Denkbar sei aber, dass beruhend auf den Ergebnisse des Forschungsprojekts für die Konzeption Überlegungen angestellt werden könnten. „Hierzu ist aber als allererstes die Politik gefordert und zunächst eine Grundsatzentscheidung notwendig“, so die drei Forscher.