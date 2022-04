Der Pirmasenser CDU-Politiker und Geschäftsmann Erich Weiss ist seit der Gründung im Jahr 2011 Vorsitzender der Bürgerinitiative (BI), die sich für den durchgängig vierspurigen Ausbau der B 10 stark macht und will es bleiben. Für 27. April plant die BI nach zweijähriger Pause wieder eine Mitgliederversammlung in Präsenz. Auf der Tagesordnung stehen dann auch Wahlen. Weiss hat der RHEINPFALZ bestätigt, dass er sich noch einmal zur Wahl stellen will. Während einige Mitglieder des Vorstandes erneut kandidieren wollen, gibt es auch ein paar Wechsel in der erweiterten Leitung der als Verein organisierten BI. So soll der Hauensteiner Verbandsbürgermeister Patrick Weißler als zweiter Vorsitzender Bernhard Rödig ablösen. Mit Wolfgang Denzer (Rodalben) soll ein weiterer Verbandsbürgermeister als Beisitzer in den Vorstand einziehen. Der bei der Bundestagswahl als Kandidat der CDU gescheiterte Florian Bilic steht ebenfalls als Beisitzer auf der Vorschlagsliste, die Weiss für die Mitgliederversammlung erarbeitet hat. Der Unternehmer Bernhard Schulz soll auf den ehemaligen RHEINPFALZ-Bezirksverlagsleiter Karl-Heinz Niwek im Amt des Finanzvorstandes folgen. Der Hauensteiner Bürgermeister Michael Zimmermann soll das Amt des Schriftführers von Hermann Scharwatz übernehmen. Bei den übrigen Vorstands- und Beisitzerposten sind keine Wechsel geplant.