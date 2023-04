Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Hauensteiner Boulefreunde waren 2009 schon in der Petanque-Bundesliga am Start, spielten in den vergangenen Jahren aber wieder eher auf regionaler Ebene. Jetzt sind sie nach einem Durchmarsch wieder aufgestiegen: In der nächsten Runde spielen sie in der Rheinland-Pfalz-Liga, der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Den Aufstieg machten sie beim letzten Großspieltag der Regionalliga Süd am vergangenen Samstag in Oppau perfekt. Dieser verlief, so Mannschaftsführer Thomas Merz, „äußerst