Spieler und Zuschauer müssen in der Saison 2021/22 bei einem Meisterschaftsspiel im Pfälzischen Tischtennis-Verband geimpft, genesen oder getestet sein, sonst dürfen sie nicht in die Halle. Das war eine der wesentlichen Aussagen beim Bezirkstag in Höheinöd.

„Auch ein selbst mit gebrachter Test kann in der Halle dem Hygienebeauftragten des Heimvereins vorgelegt werden, wenn er vor Ort gemacht wurde“, sagte Sebastian Kranitz, der Sport- und Jugendwart des Bezirks Westpfalz Süd. Eine Dokumentationspflicht, ob ein Spieler die 3G-Regel eingehalten hat, gebe es jedoch nicht. Auch änderte der PTTV nochmals kürzlich sein Kontaktformular, da aus Gründen des Datenschutzes nicht vermerkt werden dürfe, welche der drei G-Regeln der Spieler oder Zuschauer erfüllt habe.

Maskierter Schiri

Kranitz verwies darauf, dass jeder in der Halle, der nicht spielt, eine Maske tragen muss – auch der Schiedsrichter. Die Frage des Ixheimers Christoph Rapp, ob sich Nachwuchsspieler nun vor jedem Spiel testen lassen müssen, beantwortete der Vizepräsident Sport des PTTV, Peter Baumann, so: „Nein, sie müssen sich nicht vor jedem Spiel testen lassen. Sie müssen sich nach der Coronaverordnung nicht testen lassen, weil sie regelmäßig an den Tests in ihrer Schule teilnehmen.“