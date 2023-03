Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Der liebe Gott hat uns die Zukunft eröffnet, eine große Herausforderung.“ Es gebe unterschiedliche Geschwindigkeiten und Bilder in der Region, was Gemeinde, Kirche sein solle. Aber „das ist der Schatz der Kirche“, machte Dekan Ralph Krieger auf der evangelischen Bezirkssynode des Kirchenbezirks Pirmasens am Samstag in der TVP-Halle Mut für die Zukunft der Kirche.

Oberkirchenrätin Marianne Wagner referierte über den „Segen der dürren Jahre oder: Wie Gott uns in die Zukunft lockt.“ „Haben wir eine Zukunft?“,