Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sollen große Veranstaltungen im Tischtennis stattfinden? Unter anderem steht die Weltmeisterschaft in Houston (USA) an. Wie geht es weiter in der großen Tischtenniswelt, aber auch vor Ort? Dies hat die RHEINPFALZ den Pirmasenser Sebastian Kranitz, Sport- und Jugendwart des Tischtennis-Bezirks Westpfalz Süd, gefragt.

Herr Kranitz, finden Sie, die schon mal verschobene Team-Weltmeisterschaft in Südkoreas Metropole Busan (28. Februar bis 7. März 2021), die Einzel-Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Houston (17. bis 26. Juni) und die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) sollten im kommenden Jahr stattfinden?

Man