Der FC Fischbach hat seine letzte Chance gewahrt und das vorsorgliche Platzierungsspiel gegen den SV Bottenbach mit 3:1 gewonnen.

Wo die Fischbacher nun nächste Saison – dann in einer Spielgemeinschaft mit den Sportfreunden Bundenthal – antreten, ist völlig offen.

Der FC Fischbach stellte am Donnerstagabend in dem Duell der Tabellenletzten der B-Klassen Ost und West das bessere Team. Vor 300 Zuschauern in Lemberg traf Dennis Ganster zweimal vor und einmal kurz nach der Pause. Vladimir Ivanov erzielte eine Viertelstunde vor Schluss für Bottenbach, das nun absteigen muss, den Ehrentreffer.

Erstes Duell der A-Klasse-Zweiten

Damit der FC Fischbach ein Startrecht für die B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken in der Saison 2026/27 erlangt, muss der Vizemeister der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken, die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken, in die Bezirksliga aufsteigen. Die Zweibrücker haben allerdings am Donnerstagabend das Hinspiel bei der TSG Burglichtenberg vor 650 Zuschauern im Burgstadion mit 0:2 verloren. Gewinnt das Team um Spielertrainer Felix Brunner das Rückspiel am Mittwoch (19 Uhr) in Rimschweiler, gibt es ein drittes, entscheidendes Match am Sonntag, 7. Juni, ab 15 Uhr in Schönenberg-Kübelberg.

Wo wird die neue SG Bundenthal/ Fischbach nun spielen? In der B-Klasse, in der C-Klasse oder in der Bezirksliga, in die Bundenthal als Landesliga-Drittletzter abgestiegen ist? „Wir sind immer davon ausgegangen, dass Fischbach nächste Saison in der B-Klasse spielen wird. Nun ist es offen, wo Fischbach spielt.“ So antwortete Albert Burkhart-Muck, der Vorsitzende der Sportfreunde Bundenthal, auf die Frage, ob die Spielgemeinschaft zwischen den beiden Vereinen auch mit einer Mannschaft in der Bezirksliga denkbar sei. Burkhart-Muck: „Wir haben die Frage bislang noch nicht miteinander besprochen.“ Daher könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, in welcher Klasse die neue Wasgau-SG kommende Runde antritt. Nächsten Donnerstag treffen sich die Vertreter der beiden Vereine erneut. Dann soll das Thema erörtert werden.