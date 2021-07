Über einen Streit, bei dem es in Pirmasens zu Schnittverletzungen kam, informierte die Polizei am Dienstag. Den Angaben zufolge habe sich am Montag um 17 Uhr ein 65-Jähriger gemeldet und die Polizei informiert, dass er gerade von seiner Ex-Frau mit einem Messer angegriffen worden sei. In einem Mehrfamilienhaus in der Emil-Kömmerling-Straße wurden der Anrufer und seine Ex-Ehefrau angetroffen. Beide wohnen laut Polizei in dem gleichen Mehrfamilienhaus, aber in verschiedenen Wohnungen. Der Mann habe eine kleine Schnittverletzung an einem Finger gehabt. Die Frau hatte den Angaben zufolge oberflächliche Schnittverletzungen am Bauch und an einem Unterarm. Die Schilderung der Ereignisse sei gegensätzlich. Die Polizei ermittelt nun, wer, wem, welche Verletzungen zugefügt hat. Die Frau sei zur Versorgung der nicht lebensbedrohlichen Wunden in das Krankenhaus gebracht worden. Der Mann habe auf eine ärztliche Behandlung verzichtet.