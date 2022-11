Simone Rethel (73) und Michael von Au (58) sind die Stars der Komödie „Schwiegermutter und andere Bosheiten“ am 13. November, 20 Uhr, in der Mozartschule in Rodalben.

Im Mittelpunkt der Boulevardkomödie von Alexander Olli stehen zwei beste Freundinnen: Henrike (Susa Padotzke, die aus Grünstadt stammt) und Claudine (Mia Geese). Konfliktstoff keimt auf, als sich Claudine bei Henrike zu Besuch anmeldet, um ihren zukünftigen Mann Uwe (Michael von Au) vorzustellen. Bernhard (Pascal Breuer) bemerkt, dass der Gast wohl einmal mit Henrike ein Verhältnis hatte. Und plötzlich beginnt ein turbulentes Chaos.

Das ist genau nach dem Geschmack von Henrikes Mutter (Simone Rethel). Sie dreht munter weiter an diesem Karussell der Gefühle. Ein spannender Theaterabend nimmt seinen Lauf. Das Publikum erlebt einen turbulenten Theaterspaß und gewinnt nebenbei ein wenig an Menschenkenntnis dazu.

Zwischen Fernsehen und Theater

Simone Rethel kennt man mehr vom Fernsehen als von der Bühne. Sie hat in vielen Serien mitgespielt wie in „Sturm der Liebe“ oder bei den „Rosenheim Cops“, ist Talk- Gast gewesen im „Nachtcafé“ oder im „Kölner Treff“. Ihre Popularität ist merklich gestiegen durch die 1992 geschlossene Ehe mit Johannes Heesters, mit dem sie 19 Jahre lang verheiratet war. Danach (2012) leitete sie mit Theaterrollen einen neuen Lebensabschnitt ein.

Das Fernsehen hat auch Michael von Au bekannt werden lassen. Seine Schauspielkarriere begann mit Engagements an Bühnen in Wien, Frankfurt und München. Später trat er in Fernsehrollen auf, in Krimis und Serien wie „Samt und Seide“ oder „Armans Geheimnis“.

Info

Karten gibt es im Rodalber Backhaus in der Lindersbach, Lotto Schneider und bei Leseratte Hobbytique, beide in der Hauptstraße.