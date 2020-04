Ein Bewohner des Caritas-Altenzentrums St. Anton in Pirmasens wurde nach Angaben der Stadtverwaltung während eines Krankenhausaufenthalts positiv auf Covid-19 getestet. Der Mann werde derzeit stationär im Städtischen Krankenhaus behandelt. Er befinde sich auf dem Wege der Besserung. Der 70-Jährige war bereits vor dem Nachweis einer Infektion aufgrund seines allgemeinen Gesundheitszustandes in einem Einzelzimmer des Altenzentrums untergebracht und hatte keinen Kontakt mit anderen Bewohnern, so die Stadtverwaltung. Aktuell zeigten weder Mitarbeiter und Pflegekräfte, noch weitere Hausbewohner der Einrichtung Symptome. Auf Empfehlung des zuständigen Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Südwestpfalz wurden bei betroffenen Mitarbeitern Abstriche durchgeführt.