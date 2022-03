Die Sparkasse Südwestpfalz geht mit der Online-Spendenplattform www.heimat-lieben.de in die vierte Runde. Gemeinnützige Vereine und Organisationen der Region sind bis 30. September dazu aufgerufen, sich mit Projekten zu bewerben, für die Spendengelder benötigt werden.

Die Bewerbung erfolgt direkt auf der Plattform über einen einfachen Schritt-für-Schritt-Prozess. Jede Organisation stellt so selbstständig eine Kurzbeschreibung und Bildmaterial mit wenigen Klicks ein. Zur Unterstützung der einzelnen Projekte stellt die Sparkasse eine Gesamtspendensumme von 100.000 Euro zur Verfügung. Der maximale Förderbetrag pro Einrichtung beträgt 1000 Euro.

Mit nur wenigen Klicks können sich die gemeinnützigen Vereine und Organisationen auf www.heimat-lieben.de registrieren und ihre Projekte anlegen. Auf der Spendenplattform selbst gibt es Hilfestellungen bei Fragen zur Registrierung, aber auch zum Spendenprozess. Die Auszahlung der Spenden findet jeweils am Ende eines Monats statt. Ausgezahlt werden Projekte, die ihr Spendenziel oder das Laufzeitende erreicht haben. Neu in diesem Jahr ist: Projekte, die bis zum 15. März, 12 Uhr, eingereicht werden, erhalten von der Sparkasse einen Startbonus von 25.000 Spendenpunkten.

Jeder Einzelne kann mitentscheiden, welches Projekt, in welcher Höhe gefördert werden soll. Die Sparkasse gibt dazu sogenannte Spendencodes zu bestimmten Anlässen und Aktionen heraus. Auf der Spendenplattform kann dann mit wenigen Klicks der Spendencode eingelöst und die Spendenpunkte an einzelne Projekte verteilt werden. Für die Verteilung der Spendenpunkte ist keine Registrierung auf der Plattform erforderlich. So kann jeder Projektunterstützer seine Spendenpunkte an die Projekte verteilen, die ihm am Herzen liegen.