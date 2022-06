Am Freitagmorgen um 8.10 Uhr überfiel ein junger Mann eine Apotheke in der Weißenburger Straße in Dahn. Wie die Polizei mitteilt, soll der Täter laut Zeugeninformationen im Dahner Dialekt die Herausgabe von Medikamenten gefordert haben. Dabei soll er die Angestellte der Apotheke mit einer Schusswaffe bedroht haben. Nach der Forderung soll es zu einem Gerangel zwischen der 51-jährigen Frau und dem Mann gekommen sein. Die Frau erlitt leichte Kratzspuren und Prellungen im Gesicht, der Mann wurde an der linken Hand verletzt, die er sich bei der anschließenden Flucht mit einer Plastiktüte verband.

Der Täter soll 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein, er hat kurze, abrasierte Haare und eine sehr schlanke, schmächtige Gestalt. Er trug bei Tat eine schwarze Sonnenbrille und einen Motorradschal über Mund und Nase, einen schwarzen Pullover und schwarze Jeans sowie auffällig helle Wanderschuhe.

Derzeit fahndet die Polizei mit großem Aufgebot nach dem Mann. Sie bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.