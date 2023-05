Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilte das Amtsgericht Pirmasens am Mittwoch einen 24-jährigen Mann aus Pirmasens zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten.

Am 6. November 2019 hatte der Mann ein damals neunjähriges Kind in einem Vereinsheim an sich gezogen, umarmt und versucht, es zu küssen. Laut Anklage versuchte die Neunjährige, ihn wegzustoßen.