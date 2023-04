Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen sogenannten „Montagsspaziergänger“ hat das Amtsgericht Pirmasens am Dienstag wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten verurteilt. Als Auflage muss er 3000 Euro an die Sterntaler zahlen.

Am 27. Dezember 2021 hatte der heute 71-Jährige aus dem Landkreis Südwestpfalz an einem unangemeldeten Protestmarsch gegen die Corona-Politik in der Pirmasenser Innenstadt teilgenommen.