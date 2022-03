Erneut beschäftigte eine körperliche Auseinandersetzung im sogenannten Oettinger Park in der Wiesenstraße das Pirmasenser Amtsgericht. Und wieder war Alkohol im Spiel.

Mehrere Zeugen berichteten bei der Verhandlung am Dienstag, der 29-jährige Angeklagte habe Ende Juli 2020 gegen 22.25 Uhr in dem Park eine Flasche Bier aus einem fremden Bierkasten genommen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Als er sie nach Aufforderung nicht zurückstellte, habe man sie ihm abgenommen. Da sei der Angeklagte aggressiv geworden. Der 29-Jährige habe eine Whiskeyflasche genommen, sie zerschlagen und sei damit auf mehrere Personen losgegangen. Zwei heute 18-jährige Männer habe er am Hinterkopf beziehungsweise am Rücken verletzt. Eine dritte Person gab an, ihr sei nichts passiert, obwohl Fotos etwas anderes vermuten ließen. Außerdem soll er aus Versehen einen Freund getroffen haben. Der war aber nicht bereit, vor Gericht zu erscheinen, wie er telefonisch mitteilte.

Der Angeklagte hingegen erzählte eine andere Geschichte: Im sogenannten Oettinger Park hätten ihn vier Personen geschlagen und getreten. „Ich war wie ein Fußball im Feld“, verdeutlichte er seine Sicht. Er sei verletzt und wütend gewesen. Da habe er eine Flasche genommen, sei vom Boden aufgestanden und habe damit um sich geschlagen. Einen Mann habe er geschlagen, da seien die anderen weggelaufen. Er habe allerdings nur zurückgeschlagen, verteidigte er sich vor Gericht. An die Flasche habe er nur wenig Erinnerung. Er habe sehr viel getrunken gehabt an jenem Abend. Aber er habe nichts aus der fremden Bierkiste genommen, betonte er. Und wie es zu dem Streit kam, wisse er nicht mehr.

Verminderte Schuldfähigkeit zugebilligt

Richterin, Staatsanwältin und sogar der Verteidiger verneinten eine Notwehrsituation des 29-Jährigen. Der Mann habe nach eigenen Angaben aufstehen können und sei erst dann auf andere losgegangen, erläuterte Staatsanwältin Elisabeth Schirmer. Die Zeugen hatten sogar ausgesagt, der Angeklagte sei gar nicht zu Boden gegangen. Aber alle Beteiligten billigten dem Mann eine verminderte Schuldfähigkeit zu. Die Zeugen hatten ihn als stark betrunken wahrgenommen. Außerdem wurden bei ihm eine Stunde nach der Tat 1,9 Promille Alkohol sowie Cannabis und Amphetamin im Blut festgestellt.

Das Amtsgericht verurteilte den nicht einschlägig vorbestraften 29-Jährigen wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung, begangen im Zustand verminderter Schuldfähigkeit, zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten. Als Auflage muss er 150 Sozialstunden leisten, für sechs Monate an monatlichen Drogenberatungsgesprächen teilnehmen und er erhielt einen Bewährungshelfer.