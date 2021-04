Wegen Betrugs in 70 Fällen hat das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag eine 24-jährige Pirmasenserin zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten, ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung, verurteilt und sie einem Bewährungshelfer unterstellt. Zudem muss sie fast 2000 Euro an Taterträgen an die Staatskasse zahlen.

Die heute 24-Jährige hatte 2018 über Ebay-Kleinanzeigen Birkenstockschuhe zum Kauf angeboten, das Inserat nach dem Verkauf der Schuhe aber nicht deaktiviert. So kamen weitere 69 „Verkäufe“ zustande. Das Geld behielt die Angeklagte, aber die Käufer erhielten keine Schuhe. „Man kann Schuhe nur einmal verschicken“, bemerkte Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann. Diese Taten räumte die 24-Jährige unumwunden ein. Ebenso, dass sie 2017 mehrfach auf den Namen ihres Stiefvaters Waren im Wert von 640 Euro bestellt, erhalten, aber nicht bezahlt hatte.

Angeklagt waren weitere neun Betrugsfälle, die die Angeklagte aber vehement bestritt. Diese stellte das Schöffengericht ein. Einmal soll sie unter falschem Namen einen Rasierapparat angeboten haben. Des Weiteren soll sie laut Anklage auf fremde Namen Waren bestellt, erhalten, aber nicht bezahlt haben.

„Stunk gemacht“

Auf intensives Nachhaken durch Gericht und Oberstaatsanwältin berichtete die 24-Jährige schließlich, dass sie einmal auf ein Arbeitsangebot eingegangen sei. Dabei sollte sie Pakete entgegennehmen, durfte sie aber nicht öffnen, sondern sollte diese in ein größeres Paket packen und wegschicken. Sie sollte dann Geld dafür bekommen. Zwei Pakete hätten damals gefehlt, weil sie nicht zu Hause war, deshalb habe sie das große Paket nicht weggeschickt. Die Auftraggeberin habe „Stunk gemacht“, weil sie nicht 24 Stunden zu Hause war. Und ihr Freund habe sie „zusammengeschissen“, weil sie sich auf diese „Arbeit“ eingelassen habe. „Man denkt nicht gleich was Schlimmes“, verteidigte sich die Angeklagte. Ein Polizeibeamter klärte auf, das sei das Geschäftsmodell „Paketagenten“, also eine Art Geldwäsche. Diese Anklagen stellte das Gericht ein.

Hinsichtlich der eingeräumten Betrugsfälle hielt das Schöffengericht der Frau zugute, dass die Taten eine Weile her sind und nichts mehr vorgefallen sei. Außerdem hat sie ein Kleinkind zu versorgen und ist schwanger, so dass sie eine Geld- oder Arbeitsauflage nicht hätte erfüllen können. Verteidiger Markus Roth betonte, das Verfahren habe Eindruck auf seine Mandantin gemacht. Er plädierte auf eine Geldstrafe, deren Höhe er ins Ermessen des Gerichts stellte.