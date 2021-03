Ein Sammelsurium an Diebesgut hat die Polizei bei der Durchsuchung der Wohnung eines Pirmasensers gefunden. Die Beamten der Pirmasenser Inspektion wurde am frühen Donnerstagabend wegen eines Ladendiebstahls zu einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße gerufen. Der Täter hatte laut Polizeibericht drei Uhren, eine Hose und einen Geldbeutel gestohlen. Gesamtwert: rund 170 Euro. Mitarbeiter des Markts berichteten zudem, dass derselbe Täter am Tag zuvor bereits neun Uhren im Wert von insgesamt 450 Euro gestohlen habe. In der Wohnung des Mannes fanden die Polizisten weitere Beute aus vorherigen Diebstählen, deren Wert noch ermittelt wird. Den Täter erwarten mehrere Strafanzeigen wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls.