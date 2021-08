Bettina Schmidt vom TTC Pirmasens war bis zur vergangenen Saison die älteste Spielerin in der Tischtennis-Oberliga Südwest. Durch den Regionalliga-Abstieg der TSG Zellertal, dem Pirmasenser Gast am Sonntag (11 Uhr) in der Husterhöhschule, ist die 60-Jährige in diesem Ranking nach hinten gerückt. Denn für Zellertal geht die 66-jährige Christel Diefenbach, 2018 Deutsche Meisterin im Ü65-Doppel, an die Platte.

Die Seniorenmeisterschaften, an denen Sie stets teilnehmen, stehen wegen des Coronavirus auf der Kippe oder wurden zum Teil schon abgesagt. Ist das richtig?

Ich bin eigentlich immer dafür, dass man spielt. In der jetzigen Situation muss man solche Turniere aber nicht spielen. Denn zu südwestdeutschen Meisterschaften kommen extrem viele Leute von überall her. Gerade weil auch ältere Leute dabei sind, ist die Absage richtig. Ich bin schon froh, dass wir die Mannschaftsrunde spielen können.

Im Heimspiel am Sonntag gegen die TSG Zellertal treffen Sie auf alte Bekannte ...

Gegen die Zellertalerinnen spielen wir schon ewig. Mit fast dieser Besetzung hat Zellertal aber auch lange in der zweiten und dritten Liga gespielt. Auch bei den Seniorenturnieren haben wir uns in den letzten Jahren oft gesehen.

Am Samstag (18 Uhr) gastiert Ihr Team bei der jungen Mannschaft der TSG Kaiserslautern. Ein absolutes Kontrastprogramm?

Richtig, bis auf Anette Knieriemen hat die TSG junge Spielerinnen wie Angela Koch und Fabienne Forse. Im Prinzip spiele ich lieber gegen Zellertal. Bei dem schnellen Spiel der jungen Spielerinnen habe ich auch mal meine Schwierigkeiten.

An diesem Wochenende spielt Pirmasens gleich zweimal gegen Titelfavoriten. Droht der Abstiegskampf?

Wir haben die starken Mannschaften alle am Anfang. Ich mache mir nicht wirklich Gedanken um den Abstieg. Gegen Edenkoben am übernächsten Wochenende habe ich keine Bedenken, dass wir gewinnen. Auch Winnweiler sollten wir schaffen. Dazu sind wir vorne zu stark, da können Monika Kiefer und Anika Links jeweils drei Punkte machen. Aber wir müssen aufpassen.

ZUR PERSON: Bettina Schmidt

Bettina Schmidt ist 60 Jahre alt, verheiratet, wohnt in Vinningen, arbeitet beim Finanzamt Pirmasens und führt die TTA Vinningen als 1. Vorsitzende. Ihre größten Erfolge waren als Mannschaftsspielerin mit der TTA Vinningen der Aufstieg in die Regionalliga als Meister der Oberliga und mit dem TTC Pirmasens der Pfalzpokalsieg 2017, der die Qualifikation für die Deutsche Pokalmeisterschaft brachte. Als Einzelspielerin wurde sie 2017 Südwestdeutsche Ü50-Meisterin.