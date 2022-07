Dann war da noch ein ungewöhnlicher Taxikunde. In der Nacht auf Sonntag meldete sich kurz nach 4 Uhr ein Taxifahrer bei der Pirmasenser Polizei. Er gab an, dass er einen jungen Mann an einer Diskothek in Kaiserslautern abgeholt und anschließend an den Hauptbahnhof nach Pirmasens gefahren habe. Der Fahrgast, ein 19-jähriger Mann aus Trulben, sei während der Fahrt so fest eingeschlafen, dass er ihn nicht mehr wach bekommt. Der hinzugerufenen Streife war es schließlich möglich, den Schläfer durch ein kräftiges Schütteln aus seinen Träumen zu erwecken. Etwa eine Stunde später sorgte der Mann erneut für einen Polizeieinsatz. Wieder klingelte das Telefon auf der Pirmasenser Dienststelle. Diesmal wurde eine betrunkene Person gemeldet, die in der Emil-Kömmerling-Straße schläft. Die Beamten konnten vor Ort den 19-jährigen Taxi-Fahrgast schlafend auf dem Gehweg antreffen. Schließlich brachte ein Krankenwagen den Trulber zur Ausnüchterung ins Krankenhaus verbracht.