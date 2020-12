Ein 28-jähriger Mann ist in der Nacht zu Heiligabend von der Polizei in Pirmasens festgenommen worden, weil er betrunken in der Wohnung einer Bekannten randaliert hatte. Der Mann wurde laut Polizei mit 2,11 Promille bei der 45-jährigen Frau angetroffen und zunächst der Wohnung verwiesen. Allerdings hörte der Mann mit der Randale nicht auf und kam deshalb zum Ausnüchtern mit auf die Wache.