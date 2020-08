Kurzzeitig bewusstlos und ohne Erinnerung war ein Fahrradfahrer, der nach Angaben der Polizei in betrunkenem Zustand am Sonntag in der Schwanenstraße gegen ein Auto gefahren war. Gegen 17 Uhr hatte die Rettungsleitstelle die Polizei auf den verletzten Radfahrer hingewiesen. Beim Eintreffen der Streife lag der 58-jährige Pirmasenser noch bewusstlos mit seinem Pedelec zwischen den Beinen in Seitenlage auf dem Boden. Auf Ansprache kam er zu sich und behauptete, keine Schmerzen zu haben, so die Polizei. Er erinnerte sich an nichts. Da er sichtbare leichtere Verletzungen davongetragen hatte, wurde er von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille, weshalb im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund des Unfallbildes geht die Polizei davon aus, dass der Radfahrer im Vorbeifahren am Außenspiegel des geparkten Pkw hängen geblieben ist und im Sturz den Pkw nochmals touchierte. An dem geparkten Hyundai entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Die Beschädigungen am Pedelec werden auf 250 Euro geschätzt. rhp