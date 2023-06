Am 19. Dezember vergangenen Jahres wollte ein alleinerziehender Vater seine beiden Kinder aus einer Pirmasenser Kindertagesstätte abholen. Aber er war betrunken. Was dann geschah, brachte den 32-Jährigen auf die Anklagebank des Pirmasenser Amtsgerichts.

Er sei alkoholisiert gewesen (1,5 Promille Atemalkohol), räumte der Mann am Mittwoch ein, aber nicht so besoffen, dass er seine Kinder nicht hätte abholen und nach Hause bringen können. Die Kita-Leitung habe sie angewiesen, dem Mann seine Kinder nicht zu geben, sondern das Jugendamt einzuschalten, damit dieses die Kinder in Obhut nimmt, erläuterte eine Erzieherin. Sie habe versucht, den aufgebrachten Mann zu beruhigen – vergebens. Er habe „höllische Angst, die Kinder abgenommen zu bekommen – wegen meines Alkoholproblems“, sagte der 32-Jährige. Bei der Trennung von der Kindesmutter habe er sie schon einmal abgenommen bekommen. Das habe ihm einen psychischen Knacks gegeben, begründete er sein Verhalten.

Als ein anderes Kind abgeholt wurde, sei er an der Erzieherin „vorbeigehuscht“, die Treppe hoch und habe gerufen: „Ich will mein Kind.“ Er habe die Frau nicht geschubst und den Kita-Mitarbeiterinnen auch nicht gedroht, sie umzubringen, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, sagte der Mann. Beleidigt habe er die Erzieherin aber schon, gab er zu. Als sich ihm ein junger Mann in den Weg gestellt habe, habe er diesem einen „Klaps auf die Backe“ verabreicht, räumte er weiter ein. Es habe eine Diskussion mit den Kindergärtnerinnen gegeben. Schließlich habe er von hinten einen Schlag gespürt. Dann sei noch die Polizei gekommen. Inzwischen habe er sich per E-Mail entschuldigt und „es läuft wieder alles gut. Ich schäme mich dafür“, entschuldigte er sich vor Gericht.

Mann soll sich um „Baustelle Alkohol kümmern“

Die 53-jährige Erzieherin erinnerte sich, dass der Mann eine Drohung ausgestoßen habe, aber nicht mehr was. Sie sei nicht verletzt worden, sagte sie. Den Vorwurf, die Erzieherin genötigt zu haben, stellte das Gericht ein, da sich die Zeugin daran nicht erinnern konnte. Der junge Mann, der ein freiwilliges soziales Jahr in der Kita ableistet, gab an, dass er die Wange kühlen und sich wegen der psychischen Eindrücke habe krankmelden müssen.

Das Gericht verurteilte den 32-Jährigen wegen Hausfriedensbruchs, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Als Auflage muss er ein Jahr lang an monatlichen Suchtberatungsgesprächen teilnehmen, eine stationäre Alkoholtherapie machen und er erhielt einen Bewährungshelfer.

Er habe „in einer emotionalen Ausnahmesituation falsch reagiert“, belehrte ihn die Richterin. Dass er sich in Eigeninitiative um einen Therapieplatz gekümmert und bereits eine Zusage hat, fiel positiv ins Gewicht. Allerdings habe er für sein junges Alter bereits einige Verurteilungen (18 Einträge) angesammelt. Deshalb gab es eine Freiheitsstrafe. Wegen seiner finanziellen Verhältnisse sah das Gericht von einer Geldauflage ab. Er solle „die Baustelle Alkohol in den Griff bekommen“, riet ihm die Richterin. Das Urteil ist rechtskräftig.