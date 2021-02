Ein 51-jähriger Mann, der unter Betreuung steht, muss sich derzeit vor dem Pirmasenser Schöffengericht wegen Vollrausches verantworten. Er soll in betrunkenem Zustand gedroht haben, mehrere Straftaten zu begehen.

Laut Anklage soll der Mann am 29. Juli 2020 in einer Pirmasenser Gaststätte Alkohol getrunken haben, um sich durch einen Rausch von seinen privaten Problemen abzulenken. Dabei soll er ein Messer dabei gehabt und erklärt haben, er habe Angst vor einem Bekannten. Dann habe er in einer anderen Gaststätte weitergetrunken.

Er wollte eine brennende Kerze in der Wohnung zurücklassen

Als die Polizei kam, habe der 51-Jährige geschwankt und den Beamten geistig nicht mehr folgen können. So steht es in der Anklageschrift, die am Donnerstag verlesen wurde. Auf dem Weg in die Psychiatrie habe der Mann gesagt, er wolle nicht zurück in seine Wohnung. Er fühle sich in Pirmasens nicht mehr wohl. Und er habe gedroht, er werde eine Kerze anzünden und die Wohnung verlassen, wenn er wieder dorthin müsse. Bereits früher habe er gedroht, die Obdachlosenunterkunft im Finkengarten und das Sozialamt in Brand zu setzen. Außerdem habe er versucht, in seiner Wohnung eine Gasexplosion herbeizuführen.

Die Zweibrücker Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass der Mann bei seinen Drohungen im Juli 2020 infolge des starken Alkoholgenusses nicht schuldfähig war. Deshalb könne er nicht wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ bestraft werden. Daher hat sie ihn „nur“ wegen seines Vollrausches angeklagt, weil er sich entweder vorsätzlich oder fahrlässig in einen Rausch versetzt habe. Die Verhandlung wird am 23. Februar fortgesetzt.